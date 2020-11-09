У Києві в районі Почайної 8 листопада виникла сутичка між порушником правил дорожнього руха та літнім пішохідом. Відео інциденту стало вірусним і викликало чималий суспільни резонанс.

На відео, яке оприлюднив у фейсбуці журналіст Костянтин Андріюк, зафіксовано інцидент. Схоже, його знімав сам порушник ПДР.

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Мотоцикліст, який не бажав стояти у заторі, вирішив проїхати по тротуару. Це не сподобалось імпульсивному літньому перехожому.

Дідусь вдарив своїм пакетом по водію, він впав, але коли піднявся, то вирішив помститися. Мотоцикліст вдарив літню людину. На відео видно як дідусь лежить на тротуарі, а біля нього бігають 2 мотоциклісти.

У цей момент хтось з їх "колег" радісно крикнув фразу-мем – "це Київ, дєтка".

Дивіться відео інциденту:

У коментарях під постом Андріюка пише інший журналіст – Олексій Братущак. Він знайшов профіль мотоцикліста в Instagram.

Цей муд*к у себе в Інсті пише, що є офіційним представником швейцарської компанії Motorex. Він якраз їхав на брендованому IRBIS TTR 110,

– зауважив Братущак.

Сам "герой" сюжету похвалився, що вдарив дідуся у груди.

Обережно! ненормативна лексика.

Скриншот Instagram

Також 8 листопада у Києві мотоциклісти влаштували заїзд з масовими порушеннями правил дорожнього руху. На одному з відео, яке оприлюднили у соцмережах видно, як вони на вулиці Басейній їдуть "на червоне".

Дивіться відео про цей правопорушення: