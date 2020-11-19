У Києві 18 листопада перехожий подзвонив на 102, коли побачив примотану скотчем до фари автомобілю Porsche мобілку. Поліція подумала, що це детонатор й викликала рятувальників та вибухотехників. Виявилось, що це просто вибрики колишньої дівчини власника елітної автівки.

У такий спосіб жінка вирішила повернути ексбойфренду його подарунок. Про курйозну ситуацію повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Це сталось на вулиці Станіславського. Хтось помітив, що до Porsche примотаний скотчем сторонній предмет й забив на сполох.

Правоохоронці так перелякалися, що перекрили рух транспорту й доступ пішоходів на вулиці. Також на місце прибули вибухотехніки й рятувальники ДСНС.

Але прийшов власник Porsche й упізнав предмет – це мобільний телефон, який він подарував своїй колишній дівчині. Він пояснив, що вона вирішила його повернути у такий спосіб.

Мобільний телефон примотали до машини / Фото Патрульної поліції

Автівка, до якої примотали мобілку / Фото Патрульної поліції