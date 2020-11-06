У Києві біля вокзалу до дівчини причепився незнайомий. Коли розмова не вдалась, чоловік напав на неї й намагався зґвалтувати. Дівчина дивом врятувалась.

Вона вирвалась від нападника й побігла до патрульних, які чергували неподалік вокзалу. Про злочин розповів на сторінці фейсбук заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Це сталось пізно ввечері. Дівчина поверталась додому безлюдною вулицею. До неї причепився незнайомий. Коли він зрозумів, що дівчина не хоче з ним спілкуватися, то просто схопив її й потягнув у темне місце.

Нападник побив й пограбував дівчину, а також хотів її зґвалтувати та задушити, але жертві дивом вдалося вирватись з рук насильника.

Злочинець побіг за нею, але, на щастя, біля вокзалу чергували патрульні поліціянти – вони швидко затримали чоловіка. Дівчина постраждала, але жива.

Дивіться відео про те, як правоохоронцям вдалося піймати зловмисника: