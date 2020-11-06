У Києві в Шевченківському районі 5 листопада кондуктор ногами виштовхав дівчину з трамвая. Йому допомагав пасажир. Все через те, що вона була без маски.

Пасажирка не змогла навіть зайти у вагон, її не пустили в трамвай на вході. Відео інциденту опублікували в спільноті "Київ Оперативний".

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Дівчина була розлючена й намагалась з матюками прорватися у транспорт, але сили були не рівними – контролеру допомогли небайдужі пасажири. Це сталось на зупинці "Василя Макуха".

Дивіться відео про цей інцидент, обережно, присутня ненормативна лексика, (18+):

У коментарях люди дивуються поведінці всіх учасників цього інциденту. "Куди ми котимося. Конфлікт через маску", – пише користувачка фейсбук Торі Муха.

Інші засуджують дівчину: "Я б хотіла побачити продовження, як приїхали поліціянти й ще зверху оштрафували дамочку на 17 тисяч за те, що без маски в трамвай лізла".