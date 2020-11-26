Коні не в тренді: у Києві для поліції куплять гіроскутери та моноколеса
Для київської поліції вирішили придбати новітні засоби пересування – гіроскутери, моноколеса, гіроборди та електросамокати. Напевно правоохоронці хочуть випробувати ці чудеса сучасної техніки. Закупівля "пілотна".
На експеримент готові витратити з бюджету понад 100 тисяч гривень. Про це свідчать дані сайту держзакупівель.
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Замовником тендеру виступає Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України.
Що планують купити:
- 2 гіроскутери;
- 2 гіроборди;
- 2 електросамокати;
- 2 моноколекса.
Для чого знадобились нові електричні транспортні засоби невідомо. Можливо поліціянти хочуть виглядати по-модному або ж планують випробувати на зручність нові засоби переслідування правопорушників.
Швидкість таких засобів може становити від 18 кілометрів на годину.
Варто зауважити, що копи на електросамокатах – це вже європейська практика. До прикладу, їх використовують поліціянти в Естонії.
Поліція в Естонії / Фото delfi.ee
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