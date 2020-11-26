Для київської поліції вирішили придбати новітні засоби пересування – гіроскутери, моноколеса, гіроборди та електросамокати. Напевно правоохоронці хочуть випробувати ці чудеса сучасної техніки. Закупівля "пілотна".

На експеримент готові витратити з бюджету понад 100 тисяч гривень. Про це свідчать дані сайту держзакупівель.

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Замовником тендеру виступає Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України.

Що планують купити:

2 гіроскутери;

2 гіроборди;

2 електросамокати;

2 моноколекса.

Для чого знадобились нові електричні транспортні засоби невідомо. Можливо поліціянти хочуть виглядати по-модному або ж планують випробувати на зручність нові засоби переслідування правопорушників.

Швидкість таких засобів може становити від 18 кілометрів на годину.

Варто зауважити, що копи на електросамокатах – це вже європейська практика. До прикладу, їх використовують поліціянти в Естонії.

Поліція в Естонії / Фото delfi.ee