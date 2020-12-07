У Києві незабаром відкриють соціальні квартири для дітей-сиріт. Там житимуть молоді люди від 18 до 23 років, у яких немає батьків або ті, хто позбавлений батьківського піклування.

Заклад запрацює вже до нового року. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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У "Центрі соціальної підтримки" з’являться 6 соціальних квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У вересні ми розпочали ремонт в будинку на бульварі Ярослава Гашека, 4, де буде створено Центр соціальної підтримки. І вже зараз, ремонт в закладі практично закінчено, залишилися тільки косметичні роботи, встановлено сантехніку, меблі будуть завозитися вже з наступного тижня,

– пише Марина Хонда.

Центр повноцінно запрацює на початку 2021 року.

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