У Києві для сиріт облаштували 6 квартир
У Києві незабаром відкриють соціальні квартири для дітей-сиріт. Там житимуть молоді люди від 18 до 23 років, у яких немає батьків або ті, хто позбавлений батьківського піклування.
Заклад запрацює вже до нового року. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
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У "Центрі соціальної підтримки" з’являться 6 соціальних квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У вересні ми розпочали ремонт в будинку на бульварі Ярослава Гашека, 4, де буде створено Центр соціальної підтримки. І вже зараз, ремонт в закладі практично закінчено, залишилися тільки косметичні роботи, встановлено сантехніку, меблі будуть завозитися вже з наступного тижня,
– пише Марина Хонда.
Центр повноцінно запрацює на початку 2021 року.
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