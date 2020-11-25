Комунальники Києва продовжують встановлювати додаткові конструкції, які нібито мають посилити безпеку пішоходів на дорогах. Ще 5 острівців безпеки з'явилися на Троєщині.

Про встановлення скандального обладнання для додаткового захисту людей у Деснянському районі повідомляє "Вечірній Київ". Острівці безпеки з'явилися на проспектах Маяковського, 10/85 та Лісовому, 6.

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А також на вулицях Сержа Лифаря, 14, Милославській, 7 та Цвєтаєвої, 6.

Острівці, які підвищують небезпеку

З початку року на дорогах Києва облаштували вже 62 острівці безпеки. Але і водії, і пішоходи стверджують, що конструкції ніяк не сприяють безпеці людей, а навпаки.



Проїзд повз острівці безпеки часто призводить до аварійної ситуації / Фото Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Хоча нові державні будівельні норми щодо проєктування доріг з 4 та більше смугами руху й передбачають появу острівців безпеки, встановлюють їх досить широко посередині проїжджої частини. Тож, щоб не наїхати на бордюр острівця, водіям доводиться виїжджати за свою смугу. І це іноді створює аварійні ситуації.

Крім того, у разі, якщо біля острівця безпеки машини зачеплять одна іншу, їх може відкинути прямісінько у пішоходів.