У Києві на дорогах облаштували ще 5 скандальних острівців безпеки
Комунальники Києва продовжують встановлювати додаткові конструкції, які нібито мають посилити безпеку пішоходів на дорогах. Ще 5 острівців безпеки з'явилися на Троєщині.
Про встановлення скандального обладнання для додаткового захисту людей у Деснянському районі повідомляє "Вечірній Київ". Острівці безпеки з'явилися на проспектах Маяковського, 10/85 та Лісовому, 6.
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Острівці, які підвищують небезпеку
З початку року на дорогах Києва облаштували вже 62 острівці безпеки. Але і водії, і пішоходи стверджують, що конструкції ніяк не сприяють безпеці людей, а навпаки.
Проїзд повз острівці безпеки часто призводить до аварійної ситуації / Фото Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
Хоча нові державні будівельні норми щодо проєктування доріг з 4 та більше смугами руху й передбачають появу острівців безпеки, встановлюють їх досить широко посередині проїжджої частини. Тож, щоб не наїхати на бордюр острівця, водіям доводиться виїжджати за свою смугу. І це іноді створює аварійні ситуації.
Крім того, у разі, якщо біля острівця безпеки машини зачеплять одна іншу, їх може відкинути прямісінько у пішоходів.
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