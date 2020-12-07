У Києві на перехресті Оболонської та Межигірської вулиць 7 грудня сталася незначна аварія. Водій Chevrolet в'їхав у легковик Opel. За попередніми даними, за кермом "американця" перебував співробітник "1+1".

Патрульні поліціянти нібито склали щодо нього протокол про керування авто у нетверезому стані, через що сталася аварія. Ймовірного винуватця ДТП звуть Віталій Середа, передає "Київ оперативний".

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При ньому патрульні знайшли посвідчення "1+1" на це ім'я.

Драгер зашкалив

Заміри рівня алкоголю в крові у кермувальника Chevrolet не показали цифр. Замість цього на екрані приладу з'явилися підняті догори стрілочки. Це зазвичай означає, що рівень "вихлопу" вищий, аніж драгер взагалі здатен виявити. В середньому прилади поліції розраховані на максимальний ступінь сп'яніння у 3,5 проміле.

Майже безпритомний

Сам Середа, судячи з відео, яке зняли на місці події, взагалі не розумів, що відбувається. На питання про те, чи він перебував за кермом під час ДТП, він взагалі не зміг відповісти, оскільки не пам'ятав аварії.

Крім того, копи з'ясували, що Chevrolet не був застрахований. Тож, якщо чоловіка визнають винним у ДТП в суді, його не тільки позбавлять прав, але й можуть зобов'язати відшкодувати збитки водієві Opel.

Дивіться відео з місця аварії за участю працівника "1+1":