У Києві "Епіцентр" закрився на карантин вихідного дня: фото
Мережа торговельних центрів "Епіцентр" таки закрилася на карантин. Зокрема, у Києві магазин на вулиці Братиславській 14 листопада працює тільки для видачі інтернет-замовлень.
Згідно з повідомленням на вході, торговий центр продовжив режим роботи в будні дні до 00:00. Біля самого ж "Епіцентру" людей майже немає. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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Раніше компанія відмовлялася виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.
"Епіцентр" і карантин вихідного дня
Після того, як Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня з 14 – 15 листопада, "Епіцентр" заявив, що не дотримуватиметься обмежень. Зокрема, торговий центр повідомив, що вводить "72-годинну п'ятницю".
Міністр охорони здоров'я МОЗ Максим Степанов обурився такою позицією компанії.
Згодом в "Епіцентрі" заявили, що працюватимуть на вихідних з певними обмеженнями. Зокрема у точках продаватимуть лише найнеобхідніші товари, дозволені постановою Кабміну. Крім того, люди можуть зробити замовлення в інтернет-магазині.
У Києві "Епіцентр" закрився на карантин вихідного дня
"Епіцентр" видає лише онлайн-замовлення
У Києві 14 – 15 листопада "Епіцентр" закрився на карантин
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