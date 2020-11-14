Мережа торговельних центрів "Епіцентр" таки закрилася на карантин. Зокрема, у Києві магазин на вулиці Братиславській 14 листопада працює тільки для видачі інтернет-замовлень.

Згідно з повідомленням на вході, торговий центр продовжив режим роботи в будні дні до 00:00. Біля самого ж "Епіцентру" людей майже немає. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Раніше компанія відмовлялася виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.

"Епіцентр" і карантин вихідного дня

Після того, як Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня з 14 – 15 листопада, "Епіцентр" заявив, що не дотримуватиметься обмежень. Зокрема, торговий центр повідомив, що вводить "72-годинну п'ятницю".

Міністр охорони здоров'я МОЗ Максим Степанов обурився такою позицією компанії.

Згодом в "Епіцентрі" заявили, що працюватимуть на вихідних з певними обмеженнями. Зокрема у точках продаватимуть лише найнеобхідніші товари, дозволені постановою Кабміну. Крім того, люди можуть зробити замовлення в інтернет-магазині.



У Києві "Епіцентр" закрився на карантин вихідного дня



"Епіцентр" видає лише онлайн-замовлення



У Києві 14 – 15 листопада "Епіцентр" закрився на карантин

Важливо! З 14 – 15 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Попередньо, уряд ввів його на 3 тижні. Детальніше про нові обмеження – З 14 – 15 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Попередньо, уряд ввів його на 3 тижні. Детальніше про нові обмеження – читайте тут



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