У Дарницькому районі Києва у ніч на 26 грудня водій евакуатора в'їхав у припарковані автомобілі. Пошкодивши 4 машини, він втік з місця інциденту.

Евакуатор трощив машини

Аварія трапилася 26 грудня, приблизно о 1:30, на проспекті Григоренка 3А. Про це повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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Водій евакуатора намагався виїхати із подвір'я житлової багатоповерхівки. Однак йому це не вдалося, чоловік в'їхав у припарковані автомобілі.

На опублікованому відео помітно, як водій робив кілька спроб, аби проїхати між автівками. Але кожного разу врізався в припарковані на узбіччі машини.

Після влаштованої ДТП він поїхав з місця інциденту, вдавши, що нічого не трапилося.

Пошкоджені кілька автівок

За інформацією видання, він розбив щонайменше 4 авто. Очевидець ДТП телефонував до поліції, однак, заявляє, що не зміг дочекатися відповіді оператора.

Зверніть увагу! Нещодавно під Києвом чоловік емоційно посварився з дружиною. А тоді вирішив зірвати злість на автомобілях. У результаті він пошкодив понад 10 машин.

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Інцидент трапився на проспекті Григоренка 3А: дивіться карту