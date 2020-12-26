У Києві водій евакуатора потрощив припарковані авто і втік: відео інциденту
У Дарницькому районі Києва у ніч на 26 грудня водій евакуатора в'їхав у припарковані автомобілі. Пошкодивши 4 машини, він втік з місця інциденту.
Евакуатор трощив машини
Аварія трапилася 26 грудня, приблизно о 1:30, на проспекті Григоренка 3А. Про це повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".
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Водій евакуатора намагався виїхати із подвір'я житлової багатоповерхівки. Однак йому це не вдалося, чоловік в'їхав у припарковані автомобілі.
На опублікованому відео помітно, як водій робив кілька спроб, аби проїхати між автівками. Але кожного разу врізався в припарковані на узбіччі машини.
Після влаштованої ДТП він поїхав з місця інциденту, вдавши, що нічого не трапилося.
Пошкоджені кілька автівок
За інформацією видання, він розбив щонайменше 4 авто. Очевидець ДТП телефонував до поліції, однак, заявляє, що не зміг дочекатися відповіді оператора.
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Інцидент трапився на проспекті Григоренка 3А: дивіться карту
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