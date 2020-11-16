У Києві біля парламенту 16 листопада відбувається акція протесту підприємців-ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.

Мітингувальники хочуть, щоб Верховна Рада розглянула законопроєкт 3853-1, де йдеться про скасування застосування реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці руху "SaveФОП".

Читайте також У Києві пройде фестиваль повітряних куль: але діятимуть карантинні обмеження

Організатори мітингу заявили, що поведуть людей до Кабміну, а після продовжать безстрокову акцію протесту на Банковій – біля Офісу президента України.

Що вимагають ФОПи:

зберегти мікробізнес в Україні;

скасувати касові апарати для мікробізнесу;

ухвалити законопроєкти 3853-1(2) та 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;

не допустити вибіркового закриття мікробізнесу на карантин.

У Києві протестують ФОПи: дивіться відео

Останній раз підприємці виходили на акцію протесту 11 листопада – тоді активісти перекривали рух на вулиці Грушевського, чим спричинила нові затори у центрі міста.

Передісторія

Це не перша акція протесту ФОПів. Раніше активісти мітингували в урядовому кварталі, біля Верховної Ради та на Майдані Незалежності. Також підприємці об’єднувались з "євробляхерами" – вони разом організовували протести.