У центрі Києва ФОПи вимагають скасувати карантин вихідного дня
У Києві біля парламенту 16 листопада відбувається акція протесту підприємців-ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.
Мітингувальники хочуть, щоб Верховна Рада розглянула законопроєкт 3853-1, де йдеться про скасування застосування реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці руху "SaveФОП".
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Організатори мітингу заявили, що поведуть людей до Кабміну, а після продовжать безстрокову акцію протесту на Банковій – біля Офісу президента України.
Що вимагають ФОПи:
- зберегти мікробізнес в Україні;
- скасувати касові апарати для мікробізнесу;
- ухвалити законопроєкти 3853-1(2) та 3993, які дозволяють зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
- не допустити вибіркового закриття мікробізнесу на карантин.
У Києві протестують ФОПи: дивіться відео
Останній раз підприємці виходили на акцію протесту 11 листопада – тоді активісти перекривали рух на вулиці Грушевського, чим спричинила нові затори у центрі міста.
Передісторія
Це не перша акція протесту ФОПів. Раніше активісти мітингували в урядовому кварталі, біля Верховної Ради та на Майдані Незалежності. Також підприємці об’єднувались з "євробляхерами" – вони разом організовували протести.
- 4 листопада парламентарі не змогли відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів.
- У 2021 році зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Через це ФОПи платитимуть вищі податки.
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