Трагедія сталась 12 жовтня на Оболоні. Під час руху на проспекті Героїв Сталінграду водій Toyota збив жінку, яка переходила дорогу у недозволеному місці.

Порушення правил переходу дороги призвело до жахливого ДТП у Києві на проспекті Героїв Сталінграду. Toyota збила жінку. На жаль, вона померла на місці події від отриманих травм. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Вчора 11 жовтня на цьому ж проспекті сталось інше ДТП. Причиною аварії стало те, що водій автомобіля марки Suzuki не поступився BMW правом проїзду на круговому русі, після чого "німець" влетів у "швидку".