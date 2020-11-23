У Києві на проспекті Науки 23 листопада сталась потужна аварія – свідки поділились відео, на якому видно, як вируюча вода ллється з-під землі. Люди іронізують, що буде новий басейн.

Мешканцям району не до іронії – на проспекті та на інших вулицях Голосієва через цей "гейзер" відключили воду у квартирах. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Де у Києві не буде води 23 листопада – список вулиць:

проспект Науки, 33 (5/1), 35 (корпус 2-4), 39;

вулиця Лисогірська, 3-37;

вулиця Ракетна, 3-27, 2-22;

вулиця Панорамна, 33, 4-28.

Орієнтовний час ліквідації аварії – 1 доба.

Водночас в адміністрації повідомляють, що люди можуть набрати питну воду за адресою – проспект Науки, 33. Там чекатиме автоцистерна.

На проспекті Науки помітили гейзер: дивіться відео