Чергова досить серйозна аварія тепломережі сталася вдень 3 листопада на Голосіївському проспекті Києва. Через прорив тепломережі затопило окропом Голосіївський проспект.

Інцидент стався поблизу житлового комплексу "Метрополіс". Про комунальний колапс у Києві повідомили у спільноті "Київ Оперативний".

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Внаслідок прориву тепломережі дорогу та тротуар біля Іподрому щедро залило окропом. А через різницю температур всю вулицю затягнуло густою парою.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео з місця комунальної аварії у Києві на Голосіївському:

Типова проблема

Для Києва, де більшість теплотрас прокладалися десятки років тому та без врахування стрімкої забудови міста, проблема комунальних аварій дуже серйозна.

Замінити більшість застарілих труб фактично неможливо, а аварії стаються дедалі частіше.

Наймасштабніша аварія сталася 13 січна 2020, коли окропом залило ТРЦ Ocean Plaza.