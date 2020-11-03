Комунальний колапс у Києві: через прорив тепломагістралі вулицю затопило окропом – відео
Чергова досить серйозна аварія тепломережі сталася вдень 3 листопада на Голосіївському проспекті Києва. Через прорив тепломережі затопило окропом Голосіївський проспект.
Інцидент стався поблизу житлового комплексу "Метрополіс". Про комунальний колапс у Києві повідомили у спільноті "Київ Оперативний".
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За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Дивіться відео з місця комунальної аварії у Києві на Голосіївському:
Типова проблема
Для Києва, де більшість теплотрас прокладалися десятки років тому та без врахування стрімкої забудови міста, проблема комунальних аварій дуже серйозна.
Замінити більшість застарілих труб фактично неможливо, а аварії стаються дедалі частіше.
Наймасштабніша аварія сталася 13 січна 2020, коли окропом залило ТРЦ Ocean Plaza.
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