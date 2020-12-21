У Києві група молодиків била й знущалась з підлітка за те, що він нафарбував губи. Хлопець заховався від нападників в супермаркеті й годину чекав поки приїде поліція. Весь цей час його копали, штовхали й били по губах.

Охоронці супермаркету "Сільпо" намагались завадити знущанню, але це у них не дуже виходило, молодиків стало більше, до них приєднались ще невідомі у балаклавах. Нападники оточили магазин – перекрили всі виходи. Цю жахливу історію розповідає постраждалий у коментарі для Zmina.

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Чому напали на хлопця

Все почалося з того, що до Олександра на Контрактовій площі почали чіплятися невідомі молодики. Їм не сподобалось, що хлопець нафарбував губи. Вони почали погрожувати й Олександр вирішив сховатися від них у "Сільпо". Але нападники пішли за ним й попри те, що в супермаркеті були охоронці, почали його бити й ображати. Свій "подвиг" молодики знімали на відео.

Охоронці викликали своїх колег з приватної охоронної фірми, оскільки не могли впоратись з нападниками й до того ж група розлючених людей чекала Олександра на вулиці. Приватні охоронці намагались вивести хлопця через службовий вихід, але його також заблокували нападники.

Били навіть у присутності поліції

Хлопець годину чекав поки приїдуть правоохоронці (і це у самісінькому центрі столиці). Коли поліція таки прибула, вона вивела Олександра на вулицю, що б він вказав хто на нього напав. Поки копи з’ясовували обставини хлопця продовжували копати й ображати навіть у присутності правоохоронців.

Поліція викликала допомогу й відвела хлопця у патрульну машину аби заховати його, але дорогою нападники продовжували бити його й в один момент залили очі сльозогінним газом.

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Патрульні також постраждали під час інциденту. Правоохоронці затримали 3 молодиків за напад на поліцію.

У травмпункті в Олександра, куди він поїхав з мамою після відділку, зафіксували струс мозку, гематоми та садна.

Мене побили за те, що я гей. Я хочу, щоб мені допомогли притягнути цих людей до відповідальності, тому що завжди вони уникають покарання, я був би радий навіть притягнути їхніх друзів за співучасть: покарав би двох-трьох – інші б задумалися

– пише Олександр в інстаграмі.

Після цього хлопець почав отримувати погрозливі повідомлення.

Інцидент стався 17 грудня. Варто підкреслити, що це не перший напад на геїв у цьому районі. 14 грудня на Контрактовій площі в Києві невідомі молодики з вигуком "гоміки!" побили двох хлопців та згодом напали на ще кількох людей, які вступились за них.