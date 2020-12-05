Люди вистрибували з вікон: у Києві горіла багатоповерхівка – відео
У Києві зранку 5 грудня у багатоповерхівці сталась пожежа. Оскільки під'їзд був заблокуваний, людей евакуювали через вікна.
Що відомо про пожежу
Пожежа трапилась на Відрадному близько 11:50. Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі ДСНС.
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Пожежа спалахнула у квартирі на першому поверсі. Вогонь спричинив сильне задимлення, однак чоловік, який перебував всередині, зміг самостійно вийти на безпечну відстань.
На місці працювали рятувальники. Крім того, біля квартири чатували медики.
Чи є постраждалі
За інформацією очевидців, люди вистрибували з вікон. Крім того, свідки пожежі наголосили, що мешканці будинку були у шоковому стані.
- У пресслужбі ДСНС зазначили, що 5 людей врятували за допомогою пожежної драбини, 25 – вивели з квартир на сходовий майданчик.
- Унаслідок займання 2 жінки отруїлись продуктами горіння, але відмовились від госпіталізації.
- Ще один чоловік вистрибнув з 5 поверху до приїзду рятувальників. За попередньою інформацією, він був у стані наркотичного сп'яніння. Чоловіка забрали до лікарні з переломом ноги.
Пожежу ліквідували. Однак квартира згоріла вщент.
Дивіться відео, на якому у Києві горить багатоповерхівка:
Пожежники працюють в квартирі / Фото ДСНС
Рятувальники під час гасіння пожежі / Фото ДСНС
Рятувальники на місці події / Фото ДСНС
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