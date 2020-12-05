У Києві зранку 5 грудня у багатоповерхівці сталась пожежа. Оскільки під'їзд був заблокуваний, людей евакуювали через вікна.

Що відомо про пожежу

Пожежа трапилась на Відрадному близько 11:50. Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Пожежа спалахнула у квартирі на першому поверсі. Вогонь спричинив сильне задимлення, однак чоловік, який перебував всередині, зміг самостійно вийти на безпечну відстань.

На місці працювали рятувальники. Крім того, біля квартири чатували медики.

Чи є постраждалі

За інформацією очевидців, люди вистрибували з вікон. Крім того, свідки пожежі наголосили, що мешканці будинку були у шоковому стані.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що 5 людей врятували за допомогою пожежної драбини, 25 – вивели з квартир на сходовий майданчик.

Унаслідок займання 2 жінки отруїлись продуктами горіння, але відмовились від госпіталізації.

Ще один чоловік вистрибнув з 5 поверху до приїзду рятувальників. За попередньою інформацією, він був у стані наркотичного сп'яніння. Чоловіка забрали до лікарні з переломом ноги.

Пожежу ліквідували. Однак квартира згоріла вщент.

Дивіться відео, на якому у Києві горить багатоповерхівка:



Пожежники працюють в квартирі / Фото ДСНС



Рятувальники під час гасіння пожежі / Фото ДСНС



Рятувальники на місці події / Фото ДСНС



Обгоріла квартира / Фото ДСНС