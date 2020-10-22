У Києві горіла маршрутка: водій сам поборов вогонь
У Києві 22 жовтня біля "Даринку" на Лісовій горіла маршрутка. Ніхто не постраждав, а водій самостійно загасив вогонь.
Зранку в районі "Даринку", що неподалік станції метро "Лісова", сталась пожежа – раптово загорівся маршрутний автобус "Богдан". Про це повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua.
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Водій маршрутки самостійно впорався з вогнем за допомогою вогнегасника. Ніхто не постраждав.
Причини загоряння невідомі, але, схоже, що сьогодні на маршрут "Богдан" не вийде.
Дивіться відео про те як горіла маршрутка:
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