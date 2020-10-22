У Києві 22 жовтня біля "Даринку" на Лісовій горіла маршрутка. Ніхто не постраждав, а водій самостійно загасив вогонь.

Зранку в районі "Даринку", що неподалік станції метро "Лісова", сталась пожежа – раптово загорівся маршрутний автобус "Богдан". Про це повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Читайте також Через мажора на Land Cruiser у Харкові в ДТП загинули дві людини: фото 18+

Водій маршрутки самостійно впорався з вогнем за допомогою вогнегасника. Ніхто не постраждав.

Причини загоряння невідомі, але, схоже, що сьогодні на маршрут "Богдан" не вийде.

Дивіться відео про те як горіла маршрутка: