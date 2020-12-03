Через зауваження про нецензурну музику: у Києві група хлопців жорстко побила чоловіка
Масова бійка, яка закінчилася викликом швидкої, сталася на Оболоні в Києві ввечері 2 грудня. Компанія з 6 хлопців жорстко поколотила 35-річного чоловіка.
Бійка сталася біля магазину "Фора" на вулиці Героїв Дніпра, 75, повідомляє "Київ оперативний". За попередніми даними, чоловіка побили через зауваження, яке він зробив хлопцям.
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Шукають поліцейські
Через зауваження юнаки фактично одразу накинулися на чоловіка та почали його бити. Після цього зловмисники втекли, а залитий кров'ю постраждалий залишився чекати приїзду швидкої.
Нині агресивних молодиків розшукують поліцейські.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження.
Про стан постраждалого наразі нічого невідомо.
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