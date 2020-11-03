Кіберполіція у Києві виявила незвичний злочин – шахраї з допомогою комп’ютерного "вірусу" влізли у базу даних Держреєстру й змінили прізвище власника будівлі у центрі міста.

Мішенню хакерів став будинок у центрі столиці України – його площа становить 250 квадратних метрів. Про подробиці афери розповідають на сайті МВС.

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За даними кіберполіції, шахраї відправили державному нотаріусу електронного фішингового листа із вірусом. Після його відкриття – вони отримали віддалений доступ до компʼютера нотаріуса і змінили дані в Держреєстрі прав власності на нерухоме майно.

Кібершахраї переписали будинок замовнику, але у їх подальші дії втрутились київські кіберполіціянти.

Замовника злочину вже знайшли. Під час обшуку правоохоронці забрали комп’ютери, на яких збереглися дані про втручання в роботу реєстру.

Поліція кваліфікує дії як шахрайство. Причетним загрожує до 8 років вʼязниці.