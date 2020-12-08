На сайті Київради з’явилась петиція з ініціативою перейменувати майбутню станцію метро "Проспект Правди". Автор зазначає, що ця назва – символ комуністичної пропаганди. Таку назву він вважає неприйнятним для української столиці.

Активіст сподівається, що рано чи пізно назву проспекту Правди буде остаточно декомунізовано, тому прив’язуватись до неї немає сенсу. Про це йдеться на сайті Київради.

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Пропозиція киянина цілком конструктивна – він пропонує назвати станцію за топонімом місцевості, де вона буде розташована – "Вітряні Гори",

Щоб не зробити ще однієї помилки, не варто називати станцію "Проспектом Правди", пропонує автор петиції. Вона наразі набрала не дуже багато голосів.

Відкриття станції заплановано в грудні 2021 року, як розширення Зеленої лінії. Будівництво почалося у лютому 2019 року.

Раніше з’явилась інша петиція, яка пропонує перейменувати й проспект Правди на проспект Злуки УНР і ЗУНР.

Протягом 5 – 7 років хочуть відкрити 5 нових станцій.

Подільсько-Вигурівська лінія проходитиме від житлового масиву Троєщина до Окружної дороги. Її протяжність становитиме 31 кілометр.

Спочатку планують будувати такі станції київського метрополітену – "Райдужна", "Труханів Острів", "Суднобудівна", "Подільська" та "Глибочицька". На це піде від 5 до 7 років.

До 2040 року передбачається звести 13,8 кілометра лінії руху метрополітену та влаштувати ще 12 станцій:

М. Цветаєвої;

М. Закревського;

С. Лифаря;

Т. Драйзера;

В. Маяковського;

Бульвар Перова;

С. Стальського;

Братиславська;

Затока Десенка;

Площа Перемоги;

Південний Вокзал;

Солом’янська площа.

Загалом протяжність лінії до 2040 року становитиме 21 кілометр.

Завершальний етап – будівництво ще п’яти станцій: "Чоколівська", "Аеропорт "Київ", "Кільцева дорога" на правому березі та "Академіка Курчатова", "вул. Кіото" на лівому березі.

Їх планують влаштувати протягом 40 – 50 років.

А у грудні 2021 року планують відкрити нові станції на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди".