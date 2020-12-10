Аварія за участю елітного, але старенького Jaguar, а також не менш дешевих від нього Audi та Jeep, сталася на бульварі Дружби Народів вдень 10 грудня.

За попередніми даними, винуватцем ДТП патрульні можуть визнати власника Jaguar, який не тримав безпечної дистанції та спричинив зіткнення авто. Через аварію і без того чималий затор перетворився на надсерйозну перепону руху, повідомили у поліції Києва.

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Внаслідок зіткнення, за даними Магнолія-ТВ постраждав водій Jeep. Його госпіталізували до лікарні.

Що відомо про аварію на бульварі Дружби Народів у Києві

За словами дружини водія "американця", автівки рухалися у крайній лівій смузі в сторону мосту Патона.

Водії Jeep та Audi загальмували перед затором, але водій Jaguar цього не зробив та влетів у машини.

Від потужного удару передня частина "британця" добряче пом'ялася.



Jaguar наздогнав автівки, які зупинилися перед затором / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

Пошкодження отримали й інші машини учасників ДТП.

На місці події працюють слідчі.

Дивіться відео з місця масштабного ДТП із 3 машинами в Києві: