Працівники комунального підприємства "Київавтодор" з 3 грудня почали протиаварійну роботу на мосту Метро. З вечора 4 грудня комунальники працюватимуть ще й на Північному мості.

​​Про початок ремонтних робіт на двох із 4 мостів столиці повідомили у пресслужбі КП "Київавтодор". На Північному мості обмеження триватимуть до 7 грудня, а на мосту Метро – до 13.

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Внаслідок занятості смуг на мостах рівень заторів у столиці може значно погіршитися.

Працюватимуть "проти шерсті"

Як зазначили комунальники, для того, щоб не заважати трафіку руху, на обох об'єктах дорожні роботи проводитимуть на вихідних.

Крім того, на мосту Метро з 8:00 до 14:00 роботи вестимуть у напрямку Лівого берега. З 14:00 до 17:00 підрядники переходитимуть на інший бік об'єкту.

Що ж стосується Північного мосту, то представники підприємства "Київавтошляхміст" проводитимуть поточний ремонт лише у напрямку Троєщини. Роботи триватимуть з 21:00 4 листопада до 12:00 7 числа.