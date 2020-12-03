У Києві на кілька днів обмежать рух двома мостами
Працівники комунального підприємства "Київавтодор" з 3 грудня почали протиаварійну роботу на мосту Метро. З вечора 4 грудня комунальники працюватимуть ще й на Північному мості.
Про початок ремонтних робіт на двох із 4 мостів столиці повідомили у пресслужбі КП "Київавтодор". На Північному мості обмеження триватимуть до 7 грудня, а на мосту Метро – до 13.
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Працюватимуть "проти шерсті"
Як зазначили комунальники, для того, щоб не заважати трафіку руху, на обох об'єктах дорожні роботи проводитимуть на вихідних.
Крім того, на мосту Метро з 8:00 до 14:00 роботи вестимуть у напрямку Лівого берега. З 14:00 до 17:00 підрядники переходитимуть на інший бік об'єкту.
Що ж стосується Північного мосту, то представники підприємства "Київавтошляхміст" проводитимуть поточний ремонт лише у напрямку Троєщини. Роботи триватимуть з 21:00 4 листопада до 12:00 7 числа.
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