У Києві рятувальники виявили в річці Либідь останки людини – залишки скелету. Про страшну "знахідку" повідомили поліцію.

Останки були на глибині понад 800 метрів. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua, яка посилається на інформацію КАРС КМДА.

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Рятувальники дістали залишки скелету людини й передали правоохоронцям – вони встановлюватимуть всі обставини.

Ймовірно, що людину хтось вбив й щоб приховати сліди злочину, скинув труп у колектор. Скільки там він пролежав – невідомо.

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