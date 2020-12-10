У Києві в колекторі знайшли останки людини – фото
У Києві рятувальники виявили в річці Либідь останки людини – залишки скелету. Про страшну "знахідку" повідомили поліцію.
Останки були на глибині понад 800 метрів. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua, яка посилається на інформацію КАРС КМДА.
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Рятувальники дістали залишки скелету людини й передали правоохоронцям – вони встановлюватимуть всі обставини.
Ймовірно, що людину хтось вбив й щоб приховати сліди злочину, скинув труп у колектор. Скільки там він пролежав – невідомо.
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