У Києві затримали колишнього працівника правоохоронних органів за збут фальшивих грошей. Він разом зі спільником підробляв долари та гривні.

Фальшивомонетників упіймали на "гарячому", коли вони продали підроблені 200 тисяч гривень та 3400 доларів. Це була так звана "оперативна" закупка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено грошові кошти, техніку, чорнові та робочі записи.

Слідство не виключає, що до "справи" підробки грошей причетні й інші особи. Наразі встановлюються всі обставини злочину.

Що загрожує фальшивомонетникам?

У разі доведення вини чоловікам загрожує 5 – 10 років тюрми.