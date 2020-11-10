Надзвичайно халатну роботу підрядників "Київавтодору" помітили мешканці вулиці Курнатовського Дніпровського району Києва. Через калюжу, яка утворилася через дощ, дорожники нанесли розмітку пішохідного переходу зовсім не симетрично.

Замість рівних паралельних ліній "зебри", на середині дорозі комунальники намалювали розмітку лише навколо калюжі, повідомляє "Сьогодні". Виправити курйозну ситуацію у "Київавтодорі" обіцяли дуже швидко.

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За словами представників комунальної компанії, кривою зебра вийшла через просідання асфальту та недобросовісної роботи підрядника.



Комунальники намалювали "зебру" навколо калюжі / Фото "Сьогодні"

Просідання дорожнього покриття вже немає. Розмітку неякісно завдала підрядна організація, тож, виконати її повторно мають за власний кошт. Сьогодні, завдяки сприятливій погоді, розмітку на вулиці Курнатовського мають переробити,

– пояснили у "Київавтодорі".

А мешканці столиці тим часом відверто глузують з методів роботи комунальників. Розмітку справедливо називають "озером безпеки", а також відмічають, що в такий спосіб КМДА піклується про громадян: якщо йти виключно по "зебрі", ніколи не вступиш у калюжу.