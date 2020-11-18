Загадкова місія: у Києві комунальники стрижуть газони, коли йде сніг
У Києві люди вранці 18 листопада помітили, як комунальники вийшли стригти газон, коли на вулиці падає сніг. На відео видно, що земля рясно вкрита "білим", але це не зупиняє двірників – вони все одно виконують свої функціональні обов’язки.
Кияни у коментарях під відео, що миттєво стало вірусним, пишуть, що за таку роботу їм платять більше. 24 канал звернувся до столичного керівництва за поясненням, проте у КМДА лише розвели руки.
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"Уздовж каналу на Русанівці стрижуть газон. Може хто знає навіщо вони це роблять коли йде сніг?", – йдеться у повідомленні.
Комунальники стрижуть траву, коли йде сніг: дивіться відео
Люди дивуються такій поведінці комунальних служб – кожен приводить власні версії.
Користувач Діма Федорчук пише, що це звичайне відмивання грошей – "коли в бюджеті ще залишилися гроші, виганяють двірників стригти газон саме в сніг і списують багато коштів, як за дуже складну і дорогу роботу".
Також він додає, що у комунальників навіть є цілий список таких робіт, коли йде сніг:
- косити траву;
- робити асфальт;
- ремонтувати труби з гарячою водою;
- збирати опале листя.
Один з користувачів припускає, що це необхідно аби трава не згнила за зиму, перетворившись потім у непривабливе видовище.
У пресслужбі Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА не змогли пояснити журналісту сайту 24 каналу природу цього явища й сказали, що невідомо взагалі, що це за люди та до якого підприємства вони можуть відноситись.
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