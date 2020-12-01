У селі Гатне ввечері 30 листопада автомобіль патрульних ледь не зіштовхнувся з Volkswagen Caddy, водій якого порушив правила дорожнього руху. Через це правоохоронці почали переслідування порушника. Зупинили його вже в Києві.

Водій мінівену вирішив втекти від копів, не зважаючи на ввімкнені маячки та сирену, повідомили у пресслужбі поліції Київщини. При цьому порушник створював небезпеку для інших учасників руху.

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Для зупинки водія поліціянти вирішили застосувати табельну зброю.

Кримінальне провадження та купа протоколів

Патрульні на ходу стріляли по колесах Volkswagen. Згодом, вже у Києві, їм вдалося заблокувати рух мінівену та зупинити його.

При перевірці 56-річного водія на стан сп'яніння драгер показав 1,64 проміле алкоголю в його крові. Сам власник мінівену у вживанні спиртних напоїв перед керуванням авто зізнався.

Через перебування за кермом нетверезим, порушення правил дорожнього руху та невиконання вимог правоохоронців на нього склали 4 адміністративні матеріали. За це порушнику загрожує штраф та позбавлення прав.

Крім того, оскільки дії водія кваліфікували як погрозу працівникам правоохоронних органів, слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо суд визнає чоловіка винним, його можуть засудити до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до обмеження волі до 3 років. Також служителі Феміди можуть відправити киянина на 3 роки в тюрму.

Дивіться відео перегонів та затримання водія патрульними у Києві: