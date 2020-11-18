У Києві на проспекті Свободи 18 листопада поліціянти затримали маршрутника. Копи запідозрили, що він за кермом був у стані наркотичного сп’яніння. Але чоловік все заперечував.

Водій маршрутки сказав, що приймає знеболювальне, оскільки в нього проблеми із зубами. Про це інформує "Київ Оперативний".

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Правоохоронці помітили, як водій під час перевезення пасажирів розмовляє по телефону. Крім того, "Діма", як він себе представив, був ще й без захисної маски.

Коли поліціянти наблизились до нього, то помітили, що чоловік викинув собі під ноги пакетик – у ньому білий порошок.

Діма-водій запевнив, що принципово не вживає наркотиків, але в нього болить зуб, тому приймає знеболювальне. Назву препарату назвати не зміг.

Чоловіка затримали й будуть перевіряти, чи дійсно це лише ліки, а не наркотики.

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