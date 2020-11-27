В Софіївській Борщагівці, що фактично у Києві, 27 листопада люди помітили як кур’єр висить на тросі й віддає пакунок клієнту. Це був не перший й не другий поверх. Курйозне відео "розлетілось" у соцмережах.

Хлопець з великим рюкзаком, як у кур’єрів, немов спайдермен піднявся (або опустився) на тросі й передав замовнику у вікні пакунок – ймовірно з їжею. Про це повідомили у телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

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Хтозна, що це було – витівка компанії аби привернути увагу клієнтів або ж хтось дійсно замовив доставку у вікно.

У кур’єра був червоний рюкзак із написом – це один з київських ресторанів.

У коментарях люди жартують, що кур’єру не дали на чай. Інші пишуть, що це просто хтось знімав черговий прикол для ТікТок.

В ресторані наразі не прокоментували ситуацію.

У Києві кур’єр заліз на стіну аби віддати пакунок: дивіться курйозне відео