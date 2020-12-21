У Києві в неділю 20 грудня на площі Перемоги сталась ДТП – Mercedes збив одночасно 2 скутеристів. Схоже на те, що кур’єри двох компаній-конкурентів – Glovo й Raketa вирішили влаштувати перегони, які завершились доволі сумно. Один з них із травмами опинився в лікарні.

Відео оприлюднили на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Києва. Правоохоронці закликають замислитися над важливістю дотримання ПДР, водночас вони не пояснили хто саме порушив їх у цій ситуації.

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Хто був не правий?

Люди у коментарях зазначили, що всі учасники ДТП не праві – скутеристи не мають право рухатись у центральній смузі.

Такий вид транспорту повинен їхати в один ряд у правому ряду.

Водій Mercedes повинен був пропускати транспорт як перешкоду справа. Але на цьому перехресті є світлофор, тож це правило не діє.

Втім, остаточне рішення буде за судом.

У Києві кур’єрські перегони завершились ДТП: дивіться відео (18+)