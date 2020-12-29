Одразу двох померлих чоловіків знайшли ввечері 28 грудня на вулиці Щусєва, 12/21, що на Дорогожичах у Києві. Померлі довгий час влаштовували пиятики у квартирі.

Знайшли тіла поліціянти лише через 4 дні після звернення родички другого померлого, яка вказала правоохоронцям на те, що він вже кілька діб не виходить на зв'язок. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Коли ж поліціянти прибули на виклик, вони побачили дику картину. У приміщенні перебували 2 померлих, а третій їх товариш по чарці був у не зовсім адекватному стані.

Спочатку було троє

Як з'ясували слідчі, чоловіки влаштували настільки серйозну пиятику, що навіть не помітили, як один з їх товаришів помер.

Після цього вони продовжували алкогольний марафон ще 4 тижні. І навіть коли смерть наздогнала другого чоловіка, третій не звернувся ані до медиків, ані до поліції.

За попередніми даними, померли обидва від отруєння сурогатним алкоголем. Ніяких ознак насильства на їх тілах не знайшли.

За фактом смерті двох осіб поліцейські відкрили кримінальне провадження. Слідчі з'ясовуватимуть всі обставини події.

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