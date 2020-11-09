Смертельна аварія сталася ввечері у Києві на вулиці Богатирській поблизу контрольного пункту поліції на виїзді з міста. Chevrolet Bolt на чималій швидкості вилетів з проїжджої частини та зніс жінку.

Від отриманих травм постраждала померла на місці інциденту, повідомляє "Київ Оперативний". За попередніми даними, загибла виявилася співробітницею поліції.

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Сам водій легковика отримав серйозні травми. Його госпіталізували медики швидкої.



Загибла працювала у поліції / Фото Київ оперативний

Що відомо про жахливу аварію на Богатирській у Києві

Як стверджують свідки інциденту, водій Chevrolet на великій швидкості виїхав з дороги та в'їхав у залізний стовпчик типу шлагбауму. Після цього машина не зупинилася, а проїхала ще метрів 20 до місця для огляду авто. Заїзд на цю конструкцію зіграв роль трампліну, тож автівка підлетіла.



У який момент на шляху машини з'явилася жінка, невідомо. Втім, у неї фактично не було шансів вижити.

На місці події працюють слідчі, які з'ясують всі обставини інциденту. За фактом загибелі поліцейської відкриють кримінальну справу.

Якщо водій Chevrolet виживе і його визнають винним, йому загрожує до 9 років обмеження волі.

Дивіться відео з місця жахливої ДТП із загиблою поліцейською у Києві: