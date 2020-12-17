У Києві лікар вимагав 2300 доларів від ветерана війни за довідку про інвалідність
У Києві правоохоронці 15 грудня піймали "на гарячому" медика – працівницю Військового госпіталю. Вона вимагала 2300 доларів від учасника російсько-української війни за довідку про інвалідність.
Радість від отримання іноземної валюти у лікарки тривалою не була – коли чоловік приніс суму, у кабінет увірвались правоохоронці. Про ефектне затримання корупціонерки повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
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Жінці нині загрожує тюрма на строк від 3 до 6 років. Всі обставини справи з’ясовуватиме Державне бюро розслідувань.
Правоохоронці перераховують гроші/ Фото Київської міської прокуратури
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Раніше сайт 24 каналу писав, що у Львові напали на двох активістів і водночас учасників війни на Донбасі. Зловмисниками виявилися працівники поліції – вони були не тверезими. Інцидент трапився приблизно опівночі 16 листопада.
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