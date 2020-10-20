У столичній лікарні №8 на Оболоні, в якій лікують хворих на коронавірус, 20 жовтня пацієнт наклав на себе руки. Це вже четвертий випадок суїциду у Києві серед людей, чия хвороба проходила важко. І другий за останню добу.

Про трагічну подію повідомили у спільноті dtp.kiev.ua на фейсбуці. Інформацію про самогубство чоловіка 24 каналу підтвердили у поліції Оболонського району.

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За даними правоохоронців, загиблому було 68 років. Він вистрибнув з четвертого поверху медустанови.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом смерті чоловіка відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці намагатимуться дізнатися, через що саме пенсіонер вкоротив собі віку.

Не перша смерть

Лише за останню добу правоохоронці зафіксували два випадки фатальних стрибків з висоти серед хворих на COVID-19 пацієнтів лікарень.

Вночі 19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка.

24 вересня два аналогічних випадки сталися у міської клінічної лікарні №4.