У Києві у Синьому озері на Виноградарі 7 грудня люди врятували 40 черепах. Бідні рептилії почали замерзати у кризі. Рятувальники з Kyiv Animal Rescue Group витягли їх та відвезли у ветеринарну клініку.

У цю пору року черепахи повинні зариватися у мул на дні водоймища й там зимувати, але озеро дуже обміліло, плазуни вилізли ближче до берега – місцями на цьому озері глибина впала нижче критичних позначок. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Kyiv Animal Rescue Group.

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Як рятували черепашок

Люди, які гуляли на озері повідомили, що на мілководді крізь лід спостерігають велику кількість черепах. Після консультацій з зоологами, стало ясно, що така поведінка черепахам не властива. Вони повинні знаходитися в сплячці на дні водойми.

З якої причини вони опинилися біля берега й почали вмерзати у лід, не відомо,

– пишуть рятувальники тварин.

Після декількох годин роботи пилкою, з під льоду вилучено 40 черепах. Всі вони госпіталізовані в клініку, де їм надали першу допомогу, а тепер лікують. Деякі тварини мають серйозні травми. З одної витягнули рибальський гачок.

Виявилось, що люди врятували 5 червоновухих черепах та 35 болотних.

Для організації повноцінної зимової сплячки потрібно приміщення з 7 – 9 градусами вище нуля, де можна розмістити контейнери та оглядати їх раз в 1 – 2 тижні.

Навесні болотні черепахи повернуться на волю.

У Києві врятували 40 черепашок: дивіться відео