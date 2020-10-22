У Солом’янському районі Києва 22 жовтня сталась трагедія – з дев’ятого поверху впали мама та її донька. Обидві загинули.

На місце одразу прибула швидка й поліція, але подробиць наразі не повідомляють. Журналісти сайту 24 каналу з'ясовують їх.

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Жінка з дитиною 4-6 років випали з вікна й від отриманих травм, на жаль, загинули. Подія сталася у будинку по вулиці Солом’янська, 14. Відомо, що жінці близько 40 років.

Поліція розглядає версію вбивства, про це під час брифінгу сказав Начальник Головного Управління Національної поліції в м. Києві Андрій Крищенко.

Відео поширили на телеграм-каналі "Ху*вый Киев".

Дивіться відео з місця трагедії, (18+):