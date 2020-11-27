Досить масштабна пожежа сталася зранку 27 листопада у Солом'янському районі Києва. На вулиці Пржевальського загорівся приватний триповерховий житловий будинок.

Під час пожежі міг статися вибух, повідомили у пресслужбі ДСНС України. Досить довгий час залишалася загроза розповсюдження вогню на будівлі, які розташовані поруч.

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На місці інциденту працювали 10 одиниць техніки, а також 38 вогнеборців.

Що відомо про масштабну пожежу в Києві

Інформація про загоряння надійшла на гарячу лінію ДСНС близько 10:00. На місце події прибули рятувальники, які встановили, що площа пожежі даху приватної садиби сягає 200 квадратних метрів.



Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу у приватному будинку / Фото пресслужби ДСНС

Бійцям ДСНС довелося винести з будівлі 4 газових балони, які могли вибухнути.

Поруч з охопленим вогнем приватним будинком розташовані інші споруди. Тож, вогонь міг перекинутися на них.

Близько 11:00 рятувальники змогли локалізувати загоряння, а ще за пів години – ліквідувати.