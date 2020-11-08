У Києві на станції метро "Арсенальна" 8 листопада п'яний пасажир накинувся на правоохоронців зі сльозогінним газом. Чоловіка розізлило зауваження поліцейських про відсутність у нього захисної маски.

Деталі інциденту у київському метро

Зауваження про те, що в метро необхідно носити маску, чоловіку зробили представники Муніципальної варти. Пасажир одразу відреагував агресивно. Про це повідомляє телеграм-канал Dtp.kiev.

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На щастя, ми завжди готові до подібних випадків. Чоловіка заспокоїли і викликали поліцію. Далі справою займуться правоохоронці,

– сказали працівники Муніципальної варти.



У Київському метро чоловік накинувся на правоохоронців через зауваження про маску / Фото Dtp.kiev



Пасажир розпилив сльозогінний газ на правоохоронців / Фото Dtp.kiev

Зауважимо, лише кілька днів тому на станції метро "Славутич" трапився подібний інцидент. Тоді чоловік, якому зробили зауваження про маску, з ножем накинувся на правоохоронця. Крім того, він намагався поранити й інших людей, які проходили повз. Затримати хулігана допоміг пасажир, у якого був травматичний пістолет.