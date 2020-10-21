У Києві триває ремонт найвідомішого корпусу Могилянки – його побудували триста років тому на замовлення Івана Мазепи. Реставрація проходить повільно через відсутність належного фінансування, а пандемія коронавірусу також вплинула на процес.

Бюджетні гроші, які планували виділити для ремонту Мазепиного корпусу віддали на боротьбу з COVID-19. Про хід реставрації розповідає "Вечірній Київ".

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У 2020 році з держбюджету на ремонт корпусу планували виділити 42,1 мільйона гривень. Згодом суму скоротили до 10 мільйонів. Але й цих грошей не знайшли – дають менше ніж шість мільйонів.

Ремонт розпочався у 2017 році. За цей час вдалося зробити дах, майже на 80%.

"Загальна вартість реставрації будівлі – 199 мільйонів гривень, з яких держава погодилась виділити 164 мільйони. Але за три роки нам надійшло лише 10 мільйонів. Загалом, за нашими підрахунками поки що виконали 27% запланованих робіт за всіма джерелами фінансування, – розповіла віцепрезидент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Людмила Дяченко.

Як виглядає корпус під час реставрації / Фото "Вечірній Київ"

Минулого року реставрація відомого корпусу вийшла на міжнародний рівень. Могилянка виграла грант посольства США зі збереження культурної спадщини у розмірі 405 тисяч доларів. За ці кошти впродовж 2019-2020 років реставрують фасади будівлі.

Історична довідка

Староакадемічний корпус споруджений у 1703 році коштом її випускника – гетьмана Івана Мазепи. Це перша будівля, побудована в Україні для цілей вищої освіти, чиє призначення жодного разу не змінювалось.

У стінах Староакадемічного корпусу навчались 11 українських гетьманів, філософ Григорій Сковорода, архітектор Іван Григорович-Барський, композитори Артемій Ведель та Максим Березовський, письменники Іван Нечуй-Левицький та Петро Гулак-Артемовський, видатний вчений Данило Самойлович.