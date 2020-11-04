У Києві вночі на 4 листопада люди, які користуються додатком піцерії Mister Cat, отримали доволі незвичні повідомлення. Схоже, хтось добрався до розсилки компанії й дуже нечемно пожартував. Або помстився.

"У**бок, ти все ще купуєш у нас? Ну, ти лошара", "ми нас**ли тобі в піцу, бо зарплату не платять вже третій місяць. Жери ур**д й не подавися", – такі дивні повідомлення прийшли на смартфони клієнтів Mister Cat вночі. Про це пишуть в телеграм-каналі KIEVMAP.

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Також скріншотами дивних пушів діляться користувачі соцмереж.

Очевидно, що злими жартами займаються працівники цієї піцерії, яким не виплачують заробітну платню.

Скриншот клієнта Mister Cat / Фото телеграм-каналу KIEVMAP

Скриншот клієнта Mister Cat / Фото телеграм-каналу "Ху**ый Киев"

Журналіст сайту 24 каналу вже звернувся за коментарем у компанію – там пообіцяли, що згодом розкажуть свою версію, що трапилось.

У часи пандемії та карантину заклади громадського харчування переживають складні часи – через обмеження суттєво зменшилась відвідуваність, ресторани несуть великі фінансові втрати, а деякі змушені йти на кардинальні міри та скорочувати персонал. Подекуди цей процес відбувається не зовсім у цивілізований спосіб.