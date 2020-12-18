У Києві на митниці виявили незвичну посилку – кулемет 1942 року MG 42. Це доволі потужна зброя, яку називали "газонокосаркою" або "циркулярною пилкою Гітлера". Раритетну зброю у Францію надіслав мешканець Буковини.

Відправник замотав кулемет у фольгу, але це не допомогло – сканер на митниці все одно показав, що всередині посилки. Зброю, звісно, не пропустили у Францію. Про це пишуть на сторінці у фейсбук київської митниці.

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У декларації було зазначено, що це запчастини. Насправді у коробці була смертоносна зброя, яка була розроблена в нацистській Німеччині та прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році.

Це відносно простий кулемет, але він мав здатність забезпечувати приголомшливий об'єм вогню на придушення (здійснював 1200 – 1300 пострілів за хвилину), дозволяв вести прицільний вогонь на відстань до 2000 метрів, заміна ствола в нього здійснювалася лише однією людиною за 6 – 10 секунд.

Не відомо чи насправді працює ця жахлива "пилка Гітлера" – її митники відправили на експертизу. Тож французький отримувач не дочекається на свій кулемет. А українському відправнику виписали протокол про порушення митних правил.

Українським законодавством у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати вогнепальну зброю усіх видів та боєприпаси до неї.