Заховали діаманти в трусах: у Києві на митниці впіймали контрабандистів
В київському аеропорту "Бориспіль" впіймали парочку – чоловіка та жінку, які хотіли незаконно ввезти в Україну діаманти. Свою контрабанду вони заховали у трусах.
Жінка везла у своїй спідній білизні 4 пакетики з діамантами, її супутник мав два пакетики. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
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Коштовні камінці кияни везли з Туреччини. Під час проведення огляду пасажирів митники виявили шість пакетиків з діамантами загальною вагою брутто 39,2 грама.
Контрабандисти пішли "зеленим" коридором й заперечували, що везуть щось незаконно. Але коли їх попросили роздягнутися для огляду, вони зізнались й дістали з трусів пакетики з діамантами.
Камінці вилучили, а пасажирам видали замість них протоколи про порушення митних правил.
Вартість діамантів наразі невідома. Її встановить експертиза.
Камінці, які вилучили на митниці / Фото ДМС
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