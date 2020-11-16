В київському аеропорту "Бориспіль" митники затримали чоловіка, який намагався вивезти 18 каменів бурштину до ОАЄ. Це рідкісні камені, вагою понад 5 кілограмів.

Про контрабанду знали заздалегідь. Мешканця Рівного вже чекали на митниці із каменями. Про це пишуть на фейсбук-сторінці Київської митниці.

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Час збирати каміння

Інформація про можливе незаконне вивезення бурштину надійшла від СБУ. Митники конфіскували "сонячні камені" – виявилось, що вони величезні.

Вага найбільшого шматка вражає – 700 грамів, його розмір за найдовшою стороною 18 сантиметрів

– розповіли митники.

Контрабандист намагався пронести товар через "зелений коридор" й не вказав, що вивозить такий цінний бурштин до іншої країни.

Лише штраф

Пояснити походження каміння та мету переміщення його до ОАЕ пасажир не зміг.

На чоловіка склали протокол за порушення порядку проходження митного контролю. Йому загрожує лише 1700 гривень штрафу.

Також чоловіку, ймовірно, доведеться розпрощатися з бурштином на користь держави.