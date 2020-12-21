У Києві 2 юнаки пили алкоголь з 57-річним чоловіком, а потім жорстоко його побили та обікрали. Це сталось одному з літніх майданчиків столичного паба.

Правоохоронці затримали нападників – один з них вже вп’яте притягується до кримінальної відповідальності, а йому лише 17 років. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

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Що відомо про обставини злочину

Це сталось навесні. Молодики знайшли спільну справу з чоловіком, який годиться їм в дідусі – розпивання алкоголю.

Коли потерпілий вже був під "градусом", юні зловмисники жорстоко його побили – нанесли тяжкі тілесні ушкодження, "почистили" кишені й втекли.

За вчинене неповнолітнім загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі.