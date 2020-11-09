Жахлива аварія з 5 постраждалими сталася біля ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47 у Подільському районі Києва. Водій елітного мотоцикла збив пішоходів на регульованому переході.

Внаслідок зіткнення серйозно постраждали пішоходи, пілот мотоциклу та його пасажирка. Останні, як повідомляє dtp.kiev.ua, були без захисного спорядження.

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Є непідтверджена інформація про те, що власник транспортного засобу був нетверезий.

Що відомо про збиття мотоциклом пішоходів у Києві

Аварія сталася біля Варшавського кварталу близько 20:30. Пішоходи рухалися на зелений сигнал світлофору та закінчували переходити дорогу, коли в них врізався Harley Davidson.



Постраждалі отримали травми різного ступеню тяжкості / Фото Київ оперативний

На місці ДТП працювали медики швидкої, які із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували всіх учасників інциденту.



Усіх учасників ДТП госпіталізували / Фото Київ оперативний

За фактом аварії із постраждалими поліцейські відкриють кримінальну справу. Якщо з'ясується, що водій мотоциклу дійсно був нетверезим, йому щонайменше загрожує позбавлення прав. Серйозність його можливого покарання визначить суд, враховуючи висновки медиків щодо стану постраждалих.

Дивіться відео з місця жорсткої ДТП за участю мотоцикліста у Києві: