У Києві суддя одного з районів 9 листопада на Mercedes-Benz біля АЗС зіткнувся з неповнолітнім на мотоциклі Kawasaki. Справу розслідує ДБР.

Інцидент стався ввечері 9 листопада. Суддя на елітному позашляховику Mercedes вирішив заїхати на заправку на бульварі Дружби Народів, але зіткнувся з хлопцем на мотоциклі Kawasaki. Деталі повідомляє пресслужба ДБР.

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Хлопець отримав травми середньої тяжкості. Тепер ДБР з’ясовуватиме, хто був винний у цій ситуації.

Винуватцю ДТП можуть обрати такі покарання:

штраф від 51 до 85 тисяч гривень;

виправні роботи до 2 років;

арешт до 6 місяців;

обмеження волі до 3 років;

позбавлення права керувати автомобілем до 3 років.

Варто підкреслити, що суддя керував Mercedes-Benz GLE 450, ця коштує понад 60 тисяч євро. Вартість мотоцикла Kawasaki на порядок менша.

У Києві суддя на Mercedes-Benz зіткнувся з підлітком на мотоциклі / Фото ДБР

У цей же день, у Києві біля ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47 мотоцикл Harley Davidson збив на пішоході 3 людей. Вони переходили дорогу на "зелене" світло. У соцмережах стверджують, що за кермом був співробітник СБУ.