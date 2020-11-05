У Києві з’явилась інтерактивна карта, де можна дізнатися графіки вивозу відходів, а також наявність контейнерів. Також можна перевірити прив’язку будинків до майданчику, на якому вони розташовані.

На карті можна відфільтрувати контейнери за районами, місцем розташування і типу відходів – пластик, скло, папір. Про це повідомили на фейсбук-сторінці КП "Київкомунсервіс".

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За допомогою нового сервісу кияни зможуть дізнатися про дату установки контейнера та його обсяг. Також на карті є інформація про те, які юридичні особи та підприємці користуються контейнером за договором.

Якщо графіки вивезення відходів будуть порушуватись, то кияни можуть поскаржитись в Київкомунсервіс.

Також можна повідомити про відсутність контейнерів або про те, що хтось з підприємців користується ними нелегально.

Карта доступна за цим посиланням.