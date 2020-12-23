За кожною одиницею спеціальної техніки, яку випустили на вулиці Києва 23 грудня, можна спостерігати з будь-якого гаджету з інтернетом. Це стало можливо завдяки реалізації відповідного проєкту чиновниками КМДА.

Наразі на вулицях Києва працює 371 одиниця спецтехніки. Подивитись за переміщенням кожної з них можна на одному з сайтів KyivSmartCity.

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Також всі кияни мають можливість вивчити, чим саме оснащений той чи інший очищувач.

"Розумне" місто

Завдяки міткам GPS, які показують на карті столиці кожну з комунальних машин, можна легко переконатись у тому, що комунальники працюють, а не п'ють каву замість роботи.

Крім того, подібна система дозволяє керівництву комунальних служб контролювати своїх підлеглих.

Дивіться за рухом снігоприбиральної техніки в Києві онлайн: