У Києві правоохоронці затримали сутенерів. Вони організували місця розпусти в орендованих квартирах. Під час обшуків знайшли й наркотики – пів сотні пакетиків.

Дівчат шукали в інтернеті. Цим займалась окрема людина, яка відповідала за "рекламу". Також у злочинної групи були дві людини які працювали в "колцентрі" – приймали замовлення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Всім процесом керували організатори – чоловік та жінка. Злочинці втягували жінок у зайняття проституцією. "Послуги" надавали в орендованих квартирах. Доходи ділили чесно – по 50% отримували повії та сутенери.

Кримінальне провадження було почато ще у липні. Коли доказів зібрали достатньо, правоохоронці здійснили затримання та обшуки.

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Що загрожує організаторам незаконного бізнесу?

Їх можуть посадити у тюрму на 4 – 7 років за сутенерство або втягнення осіб в заняття проституцією. Крім того, організатори відповідатимуть й за наркотики.

Самі повії не притягуються в Україні до кримінальної відповідальності – їм випишуть лише штраф.