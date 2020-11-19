У Києві кіберполіція виявила "кавових злочинців" – продавали в інтернеті каву під виглядом відомих світових марок. Контрафакт пакували на столичних складах.

Правоохоронці вилучили 150 тисяч пакунків з логотипами відомих кавових брендів. Про це повідомляють на сайті кіберполіції.

Читайте також Київські комунальники хочуть купити Land Cruiser за 1,5 мільйони

Крім того, правоохоронці арештували близько 10 тонн ще не фасованої кави та 5 "кавоманів", які й організували такий підпільний бізнес.

Виробництво обладнали на 6 складах. Там ніхто не дотримувався санітарних норм, а ошукані покупці вживали зовсім не ту каву, за яку заплатили.

Свою продукцію зловмисники продавали в інтернеті на різноманітних сайтах оголошень.

Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де виготовлялося понад 10 тисяч пакунків фейкової кави на тиждень.

За попередніми підрахунками, власникам торговельних марок завдано збитки на суму понад 5 мільйонів гривень.

У Києві накрили кавових аферистів: дивіться відео

Що загрожує "кавовим злочинцям"?

Вони заплатять штраф від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.